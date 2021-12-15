Автодилеры оставили россиян без новогодних скидок

В текущем декабре автодилеры в России отказались от традиционных новогодних скидок впервые с 2014 года. Исключение составят некоторые невостребованные модификации. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опрошенных участников рынка.

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«Сейчас у дилеров нет традиционных предновогодних распродаж, потому что не хватает автомобилей. Во многом из-за дефицита сокращены скидочные программы и распространяются только на определенные модели: в зависимости от бренда, модели, комплектации, есть ли автомобиль в наличии и прочих факторов»,— заявил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

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Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский указал на необходимость дилеров в декабре закрывать финансовый год и выполнять планы. По его словам, есть несколько брендов, по которым идет коррекция политики продаж, и дилеры готовы пойти на снижение маржинальности.

«Нельзя это назвать скидками, но у клиентов есть возможность получить дополнительные преимущества», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что по большей части дилеры сообщают о преференциях при сдаче машины в трейд-ин. В частности, «Фаворит Моторс» вводит скидку в размере 2,5–3% для таких случаев, но только на машины, срок хранения которых составил свыше 120 дней.

По словам главы «Автоспеццентра» Андрея Терлюкевича, в настоящее время есть возможность по выгодной цене в сравнении с октябрем—ноябрем купить автомобили брендов Nissan, Infinity, Skoda, Kia. Он отмечает, что в прошлые годы скидки и акции запускали еще осенью, чтобы с середины января начать продавать новые модели, однако теперь такой проблемы нет, автомобилей на всех покупателей все равно не хватит, и они будут дорожать.