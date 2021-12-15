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58 минут назад

Путин назвал способы повысить доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим приоритетом властей и перечислил способы повысить доходы россиян, упомянув соцподдержку. Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал способы повысить доходы россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тему доходов россиян Путин прокомментировал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По мнению президента, повысить доходы населения поможет адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, создание новых рабочих мест, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, а также повышение доступности и качества образования.

Путин отметил, что к концу 2021 года в России удалось вдвое сократить очередь в ясли, а в 31 регионе эта проблема решена полностью. Он также упомянул организацию бесплатного горячего питания в начальной школе, которое получают более семи миллионов детей. Примерно столько же детей получают адресную поддержку от государства

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов», - подчеркнул Путин.

Ранее президент рассказал, что проблему с динамикой доходов россиян можно решить с помощью инвестиционных проектов, создающих новые работки места. Также Путин призвал изменить ситуацию, при которой зарплаты россиян растут, а реальные располагаемые доходы не меняются.

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен. Президент отметил, что зарплаты в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы людей при этом «практически стоят на месте».

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