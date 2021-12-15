В России организации начнут по-новому идентифицировать клиентов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий организациям, которые работают с деньгами и имуществом, идентифицировать клиентов по водительским правам. Об этом сообщает «РИА Новости».

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В агентстве отметили, что на сегодняшний день упрощенную идентификацию могли использовать только профессиональные участники рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу данное право также станет доступно операторам мобильной и почтовой связи, страховым брокерам, лизинговым компаниям и ломбардам.

Номер водительских прав, наравне с ИНН и СНИЛС, станет дополнением к информации о паспортных данных. Также закон даст право вышеперечисленным организациям применять ЕСИА при согласии клиента.