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18 минут назад

В России организации начнут по-новому идентифицировать клиентов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий организациям, которые работают с деньгами и имуществом, идентифицировать клиентов по водительским правам. Об этом сообщает «РИА Новости».

В России организации начнут по-новому идентифицировать клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве отметили, что на сегодняшний день упрощенную идентификацию могли использовать только профессиональные участники рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу данное право также станет доступно операторам мобильной и почтовой связи, страховым брокерам, лизинговым компаниям и ломбардам.

Номер водительских прав, наравне с ИНН и СНИЛС, станет дополнением к информации о паспортных данных. Также закон даст право вышеперечисленным организациям применять ЕСИА при согласии клиента.

Кроме того, документ предусматривает увеличение размера страховых премий с 15 до 40 тысяч, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Личный счет,Почта России,Госдума,
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