В России предложили ввести 13-ю пенсию

В России могут ввести ежегодную выплату для пенсионеров перед новым годом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который является автором инициативы.

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Проект закона был написан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Документ подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в кабмин России.

«Предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и „военных“ пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — следует из документа.

Выплату предложено установить соразмерно получаемой пенсии, которая россиянам уже предоставляется. Как следует из пояснительной записке к законопроекту, текущий уровень инфляции в 9% крайне негативно влияет на уровень доходов пожилых людей. Кроме того, пенсионерам перед Новым годом приходится много тратиться на подарки родным и близким, а также на продукты к праздничному столу.