В России предложили ввести 13-ю пенсию

В России могут ввести ежегодную выплату для пенсионеров перед новым годом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который является автором инициативы.
Проект закона был написан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Документ подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в кабмин России.
«Предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и „военных“ пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — следует из документа.
Выплату предложено установить соразмерно получаемой пенсии, которая россиянам уже предоставляется. Как следует из пояснительной записке к законопроекту, текущий уровень инфляции в 9% крайне негативно влияет на уровень доходов пожилых людей. Кроме того, пенсионерам перед Новым годом приходится много тратиться на подарки родным и близким, а также на продукты к праздничному столу.
Как считают авторы инициативы, в это время года пожилые россияне нуждаются в особом внимании со стороны государства как социально уязвимая категория граждан. Владимир Жириновский напомнил, что ранее такие предновогодние выплаты пенсионерам уже были по инициативе президента Владимира Путина. Тогда они вводились по причине отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам.