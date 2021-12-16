Озвучены гонорары звезд в «Ледниковом периоде»

«За выход — это имеется в виду выступление. Чем лучше катаешься, чем дольше в шоу. Если ты остался до финала, то будешь кататься до финала. Конечно, мы катаемся за деньги. Вы издеваетесь? Платят только за выход на лед, а все шестичасовые тренировки каждый день — это просто так», — заявила она.