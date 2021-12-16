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36 минут назад

Муцениеце раскрыла зарплату участников «Ледникового периода»

Актриса Агата Муцениеце рассказала о зарплате участников проекта «Ледниковый период». В драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» она отметила, что денежное вознаграждение зависит от успехов на льду.

Озвучены гонорары звезд в «Ледниковом периоде»
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Как рассказала артистка, которая участвует в проекте в паре с фигуристом Александром Энбертом, за тренировки им не платят, однако без них будет невозможным дальнейшее участие в проекте: с каждым эфиром необходимо повышать уровень катания на льду. Вознаграждение выплачивается за каждую съемку: участники-непрофессионалы получают от 100 до 200 тыс. рублей.

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«За выход — это имеется в виду выступление. Чем лучше катаешься, чем дольше в шоу. Если ты остался до финала, то будешь кататься до финала. Конечно, мы катаемся за деньги. Вы издеваетесь? Платят только за выход на лед, а все шестичасовые тренировки каждый день — это просто так», — заявила она.

Сами съемки нового сезона «Ледникового периода» уже подошли к концу, однако выпуски еще будут выходить вплоть до Нового года.

Личный счет,Александр Энберт,Агата Муцениеце,Авторадио,
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