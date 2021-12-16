Россиянам рассказали об опасности кредитных карт

Кредит вместе с возможностями может принести долговые проблемы. Зачастую источником таких проблем становятся кредиты, которые очень легко получить. Об этом агентству «Прайм» сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Речь идет о потребительских кредитах и кредитных картах.

Кредитные карты подталкивают к эмоциональным покупкам, так как процесс траты денег менее осознан в этом случае, отметил эксперт.

«Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — отметил эксперт.

Похожая ситуация наблюдается и с потребительским кредитом. Процентные ставки по таким продуктам высокие, а получить кредит очень легко. Это подталкивает россиян им воспользоваться. Финансист отметил, что необдуманные покупки влекут за собой рост долговой нагрузки. Если не просчитать это заранее, кредит обернется неприятным бременем. Бахтин рекомендует заранее спрогнозировать, какой объем средств можно освободить для обслуживания долга, не снижая привычный уровень жизни.

«В зависимости от этой суммы прикинуть, какой максимальный уровень долга и при каких ставках вы сможете обслуживать. Это и будет вашим запасом прочности, некой чертой, которую не следуют переступать», — указал он.