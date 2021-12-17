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1 час назад

Набиуллина предостерегла граждан от ажиотажной скупки подорожавших товаров

Ажиотажные покупки гражданами выросших в цене товаров могут быть ошибочными, так как в дальнейшем динамика цен на эти продукты может стать обратной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Набиуллина дала совет россиянам по покупке товаров
Фото: ReutersReuters

"Когда цены растут, возможно, больше расширяются и ажиотажные покупки, которые действительно могут оказаться ошибочными с точки зрения, в том числе, того, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары. Мы видели, что по ряду товаров, где цены сильно возросли, они потом даже снижались", - сказала она.

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"Если ЦБ, а мы намерены это делать, обеспечит в целом ценовую стабильность, скорее, такой резкий всплеск цен не повторится. И по каким-то товаром цены могут расти ниже, а по каким-то - даже снижаться",- пояснила глава ЦБ.

Однако сейчас сложно прогнозировать, какие конкретно товары могут подешеветь, добавила она.
Личный счет,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Минфин,
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