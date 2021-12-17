Набиуллина дала совет россиянам по покупке товаров

"Когда цены растут, возможно, больше расширяются и ажиотажные покупки, которые действительно могут оказаться ошибочными с точки зрения, в том числе, того, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары. Мы видели, что по ряду товаров, где цены сильно возросли, они потом даже снижались", - сказала она.