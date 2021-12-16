Сбережения конфискуют: экономист заявил об угрозе

Экономист Михаил Хазин считает, что люди, хранящие сбережения в банковских ячейках, рискуют потерять их в случае очередного кризиса. Об этом сообщает DEITA.RU.

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Хазин отметил, что многие в России помнят, как лишились своих накоплений в 90-е. Некоторые однажды пришли в банк и «там их ждала абсолютно пустая банковская ячейка», подчеркнул он. Вернуть имущество получилось далеко не у всех.

Экономист заявил, что в случае серьезного ухудшения социально-экономической обстановки, «конфискация» из ячеек может повториться. Он посоветовал всем россиянам хранить драгоценности и золотые монеты там, куда есть доступ только у них самих.

Ранее Хазин советовал не надеяться на пенсионные выплаты и копить на старость, так как в будущем пенсионные системы могут дать сбой

Самым простым и эффективным способом накопить на комфортную старость экономист назвал покупку маленькой золотой монеты с изображением Георгия Победоносца с каждой зарплаты. Все купленные драгоценности он посоветовал хранить дома в сейфе.