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1 час назад

Сбережения конфискуют: экономист заявил об угрозе вкладов

Экономист Михаил Хазин считает, что люди, хранящие сбережения в банковских ячейках, рискуют потерять их в случае очередного кризиса. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сбережения конфискуют: экономист заявил об угрозе
Фото: ТАССТАСС

Хазин отметил, что многие в России помнят, как лишились своих накоплений в 90-е. Некоторые однажды пришли в банк и «там их ждала абсолютно пустая банковская ячейка», подчеркнул он. Вернуть имущество получилось далеко не у всех.

Экономист заявил, что в случае серьезного ухудшения социально-экономической обстановки, «конфискация» из ячеек может повториться. Он посоветовал всем россиянам хранить драгоценности и золотые монеты там, куда есть доступ только у них самих.

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Ранее Хазин советовал не надеяться на пенсионные выплаты и копить на старость, так как в будущем пенсионные системы могут дать сбой

Самым простым и эффективным способом накопить на комфортную старость экономист назвал покупку маленькой золотой монеты с изображением Георгия Победоносца с каждой зарплаты. Все купленные драгоценности он посоветовал хранить дома в сейфе.

Экономист отмечал, что на пенсии обладатель таких накоплений сможет продавать по монете в месяц и обеспечивать себе более комфортную жизнь.

Личный счет,Михаил Хазин,
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