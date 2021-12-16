Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
21 минуту назад

Эксперт оценил возможность сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик и эксперт «Рамблера» Михаил Беляев прокомментировал инициативу ввести в России ежегодные новогодние выплаты пенсионерам.

«Это выплата, которую можно назвать солидной. Тринадцатая пенсия в конце года - это достаточно убедительный жест со стороны правительства. Даже для тех, кто получает небольшую по размеру пенсию, это существенная выплата. Конечно, радикально ничего не изменится, но человек сможет чуть легче вздохнуть в какой-то момент.

Инициативу предполагается закрепить в законодательном порядке и сделать выплаты ежегодными. Но тут возникает целый ряд вопросов финансового характера: касательно темпов инфляции, состояния бюджета и так далее. И как к этой инициативе будет относится министерство финансов? Если будет принято такое решение (сделать выплаты пенсионерам ежегодными - прим. ред.), то деньги найдутся, они есть. Но несмотря на то что у нас профицитный бюджет, я не думаю, что Минфин примет такое решение с большой радостью. Любой Минфин очень внимательно относится к статьям расходов.

Хотя закрепить эту норму на длительный период очень соблазнительно, с точки зрения реального исполнения уж лучше каждый год принимать стереотипные решения по выплате. Потому что финансовая сфера очень подвижна, и вбивать гвоздь в такую подвижную сферу - вы понимаете... А если, не дай бог, придется отменять (выплаты), то негативного эффекта будет намного больше, чем позитива», - отметил экономист.

Ранее на заключение в правительство направили законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", разработанный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. "Предновогоднюю" пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам - как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. Ее предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.

Личный счет,Видео,Михаил Беляев,Госдума,Минфин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители