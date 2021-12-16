Эксперт оценил возможность сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

«Это выплата, которую можно назвать солидной. Тринадцатая пенсия в конце года - это достаточно убедительный жест со стороны правительства. Даже для тех, кто получает небольшую по размеру пенсию, это существенная выплата. Конечно, радикально ничего не изменится, но человек сможет чуть легче вздохнуть в какой-то момент.



Инициативу предполагается закрепить в законодательном порядке и сделать выплаты ежегодными. Но тут возникает целый ряд вопросов финансового характера: касательно темпов инфляции, состояния бюджета и так далее. И как к этой инициативе будет относится министерство финансов? Если будет принято такое решение (сделать выплаты пенсионерам ежегодными - прим. ред.), то деньги найдутся, они есть. Но несмотря на то что у нас профицитный бюджет, я не думаю, что Минфин примет такое решение с большой радостью. Любой Минфин очень внимательно относится к статьям расходов.



Хотя закрепить эту норму на длительный период очень соблазнительно, с точки зрения реального исполнения уж лучше каждый год принимать стереотипные решения по выплате. Потому что финансовая сфера очень подвижна, и вбивать гвоздь в такую подвижную сферу - вы понимаете... А если, не дай бог, придется отменять (выплаты), то негативного эффекта будет намного больше, чем позитива», - отметил экономист.