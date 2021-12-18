Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
52 минуты назад

Финансист дал советы, как сэкономить деньги на подарках к Новому году

Предпраздничные распродажи могут стать прекрасной возможностью для того, чтобы сэкономить деньги на подарки семье и друзьям. Об этом рассказал финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

Как сэкономить деньги на подарках к праздникам
Фото: freepik.comfreepik.com

Финансист считает, что в связи с тем, что россияне переплачивают, поскольку предпочитают покупать подарки чуть ли не 31 декабря. Однако в других странах предновогодние распродажи являются достаточно популярными.

— К Новому году все становится дороже и дороже, инфляция растет, это сказывается на самых ходовых вещах. Есть разные «индексы оливье», которые каждый год пересчитывают стоимость продуктов, из которых этот салат можно сделать, — рассказал Герасимов в беседе с телеканалом «360».

Эксперт напомнил, что сейчас многие магазины уже делают распродажи. На них можно приобрести вещи со скидкой до 40 процентов. Исходя из этого, он советует озаботиться вопросом подарков на Новый год заранее.

— Важно определиться, хотите ли вы сделать большой подарок одному важному для вас человеку или много маленьких презентов всем знакомым. Я бы предложил между этими двумя вариантами найти баланс, — отметил финансист.

Кроме этого, Герасимов дал совет на будущее. За 100 дней до Нового года ежедневно откладывать по 100 рублей на будущие подарки. Так можно накопить сумму на любые праздники.

До этого психолог Ольга Адрианова назвала лучшие варианты подарков мужчине на Новый год. Адрианова считает, что мужчины — представители материального мира и любые подарки, купленные за деньги, дарить им не стоит. Согласно мнению психолога, представители сильного пола и сами смогут себе что-то приобрести в магазине, а наилучший подарок от девушки — тот, в который она вложила свою душу, ведь любовь за деньги не купишь.

Личный счет,Ольга Адрианова,Алексей Герасимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители