Полиция раскрыла схему лжеэлектриков, обманывавших пенсионеров

Пермские полицейские остановили работу офиса мошенников. Злоумышленники под видом электриков обманывали пенсионеров, сообщает URA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Уточняется, что нарушители навязывали пожилым россиянам установку оборудования, изначально заявляя о бесплатном проведении работ и продаже оборудования по складским ценам, а после предлагали дополнительные услуги и требуя за них значительные доплаты.

Таким образом, они получали порядка 30-40 тысяч рублей, что на порядок выше реальной стоимости работ, в части из которых, к тому же, могло не быть необходимости. В случае, если у "клиентов" не было таких средств, их "раскручивали" на меньшие суммы.

По словам очевидцев, операция по поимке мошенников и изъятию их документации, оборудования, а также смартфонов и ежедневников проводилась при содействии бойцов ОМОН.

«Полиция работала практически весь день 15 декабря. Приехали большим составом, с автоматическим оружием. Некоторые из сотрудников „Монтаж Сервис Плюс“ сильно перепугались, а одна из девушек даже спряталась в шкафу и просидела там четыре часа», — добавила очевидец задержания.