Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
48 минут назад

Полиция раскрыла схему лжеэлектриков, обманывавших пенсионеров

Пермские полицейские остановили работу офиса мошенников. Злоумышленники под видом электриков обманывали пенсионеров, сообщает URA.RU.

Полиция раскрыла схему лжеэлектриков, обманывавших пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что нарушители навязывали пожилым россиянам установку оборудования, изначально заявляя о бесплатном проведении работ и продаже оборудования по складским ценам, а после предлагали дополнительные услуги и требуя за них значительные доплаты.

Таким образом, они получали порядка 30-40 тысяч рублей, что на порядок выше реальной стоимости работ, в части из которых, к тому же, могло не быть необходимости. В случае, если у "клиентов" не было таких средств, их "раскручивали" на меньшие суммы.

По словам очевидцев, операция по поимке мошенников и изъятию их документации, оборудования, а также смартфонов и ежедневников проводилась при содействии бойцов ОМОН.

«Полиция работала практически весь день 15 декабря. Приехали большим составом, с автоматическим оружием. Некоторые из сотрудников „Монтаж Сервис Плюс“ сильно перепугались, а одна из девушек даже спряталась в шкафу и просидела там четыре часа», — добавила очевидец задержания.

На данный момент все двери офиса лжеэлектриков в Перми опечатаны ГУ МВД по Пермскому краю. Надписи на печатях сообщают о прошедших следственных действиях.

Личный счет,МВД,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители