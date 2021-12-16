Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал агентству «Прайм», как покупать валюту, чтобы защитить и приумножить сбережения.

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В первую очередь эксперт рекомендовал россиянам определиться, для чего им нужны деньги: собираются ли они их тратить или инвестировать.

«Если вам в ближайшем времени предстоят траты в рублях, то аккумулировать средства на эти расходы следует в рублях. Если вы, вернувшись из зарубежного отпуска, понимаете, что на следующий год вам категорически нужна прививка не нашего солнца, то при возможности лучше сразу отложить нужную сумму в валюте, не пытаясь выгадать курс», - сказал Сосновский.

Он также отметил, что хранение денег в валюте само по себе не является инвестицией. Он подчеркнул, что ни доллар, ни любая другая валюта не способны сами увеличивать свою стоимость в отличие от компаний реального бизнеса, акции и облигации которых можно купить на фондовом рынке.

По словам эксперта, в настоящий момент самым широким и разнообразным выглядит рынок финансовых инструментов, номинированных в долларах США. Если планируются долгосрочные инвестиции, желательно, чтобы в них было больше долларовой составляющей.