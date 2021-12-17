Финансист объяснил, как пережить рост цен

"Если есть срочность и нет сбережений, но есть четкое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать", – добавил Коган.