Названы все выплаты для россиян к Новому году

Россияне получат пенсии и заработную плату за январь, 13 зарплату, пособия и премии до конца 2021 года. Сумму на реализацию этих выплат направят из федерального бюджета, деньги поступят гражданам России перед праздниками. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет URA.RU.

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По ее словам, выплаты авансовых платежей и заработной платы при учете трудового кодекса осуществляются дважды в месяц через равные временные промежутки. Зачастую аванс и зарплата у россиян приходится на период с 1 по 10 января. Таким образом, премии, заработную плату и 13 зарплаты люди получат перед Новым годом. Также в бюджет 2021 года уже заложена выплата пенсий за январь 2022 года. Многие пожилые люди получают пенсию в период праздничных дней.

Бессараб пояснила, что регионы и работодатели планируют помочь многодетным семьям и ветеранам в период до нового года и выдать детям новогодние подарки. Она добавила, что в настоящее время есть много программ, которые нацелены на поддержку и развитие материнства и детства.