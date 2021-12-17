Пенсии и пособия вырастут: чего ждать россиянам с 1 января

Юристы, опрошенные Life, рассказали, какие пенсии и пособия вырастут в начале 2022 года, а также напомнили о вступающих в силу льготах. В частности, МРОТ (минимальный размер оплаты труда) увеличится на 1,1 тыс. рублей и с 2022 года составит 13 890 рублей.

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Специалист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала, что с 2022-го в Москве правом на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта смогут пользоваться оба многодетных родителя.

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Кроме того, право на бесплатный проезд на пригородных электричках получат дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от того, учатся они или уже нет.

С 1 января также планово вырастут страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек).

В начале года также увеличится размер прожиточного минимума (ПМ) пенсионера на федеральном и региональном уровнях. Величина ПМ пенсионера в целом по стране составит 10 882 рубля (в 2021 году - 10 022 рубля). После этого для пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии, увеличится сумма поступлений. Размер пенсии и размер социальной доплаты в совокупности должны быть равны величине ПМ.

Индексации пенсий и соцдоплат произойдут автоматически, пенсионерам не нужно подавать заявления в Пенсионный фонд.

Также в новом году начнут действовать новые меры поддержки бизнеса. С 1 января предприятия общепита получат льготу по страховым взносам. Малые и средние предприятия из этой сферы смогут пользоваться пониженными тарифами, если среднесписочная численность их работников не превысит 1500 человек.

Эксперт «Европейской юридической службы» Алексей Тарасов отметил, что с 1 января 2022 года в стране введут электронные транспортные накладные, повысят лимиты по УСН (упрощенной системе налогообложения) и увеличат предельные базы по страховым взносам.

Ранее стало известно, что с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка станет на 5,8 процента больше и составит 19 981 рублей. Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.