В Госдуме призвали ввести новые выплаты на детей

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением ввести ежемесячные выплаты на детей в размере 2,5 тысяч рублей и продлить их до конца пандемии. Об этом сообщает URA.RU.
«Выплаты на детей должны быть ежемесячными. Понятно, что в размере 10 тысяч рублей у нас не получится их ввести, средства федерального бюджета не безграничны. Но сделать социальный стандарт, две с половиной тысячи рублей раз в месяц — это вполне посильно бюджету. Или же выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации. Я считаю, что эта мера должна быть хотя бы до окончания пандемии. Когда власть официально скажет, что мы побороли пандемию, тогда эти выплаты можно временно приостановить», — пояснила она.
Останина отметила , что ранее из бюджета были выделены средства на выплаты детям.
«Бюджет потянул, когда это были 5 000 рублей, и когда это были 10 тысяч рублей к школе», — напомнила она.
По ее мнению, эта мера должна действовать на федеральном уровне и на постоянной основе.
Ранее в декабре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Этой категории россиян с детьми ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет, в среднем это 5,5 тысячи рублей.