В Госдуме призвали ввести новые выплаты на детей

«Выплаты на детей должны быть ежемесячными. Понятно, что в размере 10 тысяч рублей у нас не получится их ввести, средства федерального бюджета не безграничны. Но сделать социальный стандарт, две с половиной тысячи рублей раз в месяц — это вполне посильно бюджету. Или же выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации. Я считаю, что эта мера должна быть хотя бы до окончания пандемии. Когда власть официально скажет, что мы побороли пандемию, тогда эти выплаты можно временно приостановить», — пояснила она.