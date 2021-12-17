Миллионы россиян обанкротятся

В Объединенном кредитном бюро подсчитали, что почти пять миллионов россиян находятся на грани внесудебного банкротства. Об этом рассказали «Известия».

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Речь идет о людях с долгами от 50 тыс. до полумиллиона рублей. Число одобренных заявлений на внесудебное банкротство достигло уже шести тысяч.

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Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Сергей Гудылев напомнил, что для запуска внесудебной процедуры банкротства у гражданина должно быть постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств из-за отсутствия имущества. Внесудебная процедура проводится бесплатно через МФЦ.

Сотрудники МФЦ должны убедиться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились безрезультатно и исполнительные листы вернулись кредиторам. Если все условия соблюдены, будет запущена процедура упрощенного банкротства и через шесть месяцев долги человека спишут.

В случае с судебной процедурой личного банкротства размер долга и просрочка не имеют значения - «главное, чтобы он был неподъемен». Только в первом полугодии 2021-го суд объявил банкротами около 88 тыс. россиян, это почти в два раза больше, чем год назад.

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган отметил, что с ростом популярности внесудебного банкротства появилось множество юристов, обещающих «без последствий списать долги».

«О последствиях, которые замалчивают такие компании, банкроты узнают уже постфактум. Это и отсутствие возможности занимать некоторые должности как на госслужбе, так и в частных компаниях <…>, и запрет на получение кредитов на пять лет, в том числе и ипотеки, и невозможность зарегистрировать компанию на свое имя», - подчеркнул он.

Глава «Федресурса» Алексей Юхнин ранее рассказывал, что средняя сумма долга, которую россияне хотят списать по банкротству, составляет 348,8 тысячи рублей.

Потенциальными банкротами считаются граждане, у которых есть задолженность перед банками с просрочкой более чем 90 дней на 50 - 500 тыс. рублей.