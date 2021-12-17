Пенсионерам предложили работу с зарплатой до ₽180 тысяч

Названы самые высокооплачиваемые вакансии, подходящие для пенсионеров. Так, самой высокооплачиваемой из предлагаемых соискателям разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, стала вакансия врача-педиатра в московской детской клинике. Ему готовы платить до 180 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг сервиса «Работа.ру». От соискателя требуется опыт работы от пяти лет, а также сертификат по педиатрии. Работнику нужно будет диагностировать и лечить детей с рождения, проводить вакцинопрофилактику, а также выезжать на дом к больным. На размер дохода будет влиять количество рабочих часов.

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До 130 тысяч рублей ежемесячно может получать сварщик полиэтиленовых труб в Карелии. От кандидата требуется опыт работы на аналогичной должности и сертификат НАКС. Работник будет должен вести технологический процесс сварки стыковых и муфтовых соединений газопроводов, проверять качество полученных швов. Работать нужно будет на открытой местности.

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Руководителю call-центра в Подольске готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю - опыт работы по специальности более трех лет. В его обязанности входит обеспечение сотрудников профессиональным оборудованием и контроль программных настроек центра.

На такую же сумму может рассчитывать мастер по ремонту кондиционеров в Красноармейске с опытом работы менее года. Требований к образованию кандидата нет. Ему придется выезжать к клиентам в Москву и Подмосковье.

Инженер-конструктор в проектно-изыскательском институте в Екатеринбурге может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Ему нужно иметь высшее образование, опыт работы не менее двух лет, знание программ AutoCAD, Revit, Lira, Midas, Plaxis.

Чуть меньше – от 92 тысяч рублей – готовы платить ведущему программисту 1С в Казани. Однако работнику нужно иметь высшее образование по специальности, сертификаты «1С: Профессионал», успешный опыт разработки на «1С: Предприятие» не менее пяти лет, знать актуальные возможности применения инструментария и архитектуры типовых решений 1С. Также нужно быть готовым к работе с большим объемом информации.

В Ленинградской области архитектору готовы предложить до 90 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы не менее трех лет, знания AutoCAD, Revit, Word, Excel и умение пользоваться офисной техникой.