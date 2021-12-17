«Деньги спишут мигом»: пенсионеров предупредили об угрозе

Эксперты, опрошенные порталом DEITA.RU, призвали пенсионеров не хранить все деньги на одной банковской карте. Если к ней получат доступ мошенники, «деньги спишут мигом».

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Именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами банковских мошенников, подчеркивают собеседники портала.

Самым надежным способом защитить средства пенсионеров на банковских счетах эксперты назвали открытие отдельной карты. На эту карту с основного счета необходимо переводить ровно столько денег, сколько нужно для небольших повседневных покупок и ежемесячных расходов.

Из-за активности мошенников глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предлагал ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в 10 тыс. рублей в день.

А эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» подготовили законопроект, дающий пенсионерам право добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. В случае отказа пенсионер сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в магазинах, а также будет получать входящие переводы.