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33 минуты назад

«Деньги спишут мигом»: пенсионеров предупредили об угрозе

Эксперты, опрошенные порталом DEITA.RU, призвали пенсионеров не хранить все деньги на одной банковской карте. Если к ней получат доступ мошенники, «деньги спишут мигом».

«Деньги спишут мигом»: пенсионеров предупредили об угрозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами банковских мошенников, подчеркивают собеседники портала.

Самым надежным способом защитить средства пенсионеров на банковских счетах эксперты назвали открытие отдельной карты. На эту карту с основного счета необходимо переводить ровно столько денег, сколько нужно для небольших повседневных покупок и ежемесячных расходов.

Из-за активности мошенников глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предлагал ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в 10 тыс. рублей в день.

А эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» подготовили законопроект, дающий пенсионерам право добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. В случае отказа пенсионер сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в магазинах, а также будет получать входящие переводы.

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить количество мошеннических операций. Они подсчитали, что 60 процентов случаев кражи денег с карт касаются людей 50-80 лет. В Центробанке рассказывали, что в разгар пандемии банковские мошенники начали звонить россиянам на 300 процентов чаще.

Личный счет,Дмитрий Курдесов,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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