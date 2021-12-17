«Впереди – январь без выплат»: россиянам дали совет

Предновогодние выплаты не являются дополнительным доходом, поэтому сейчас важно каждому человеку проявить ответственность перед собой. После получения денег следует спланировать, какая сумма будет потрачена перед Новым годом, а какая останется до февраля. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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По словам эксперта, лишь тринадцатую зарплату можно потратить на «единовременные цели», однако по возможности и этого лучше не делать. Целесообразно отложить деньги на январь, отметил он.

«Получение выплат – это радостная новость, но сейчас каждому человеку нужно проявить ответственность перед собой. Надо понимать, что большая разовая выплата – это не повышение доходов и не дополнительный заработок, который можно быстро истратить. Надо понимать, что впереди – январь без выплат, и его надо будет на что-то прожить», – отметил Абрамов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне получат зарплаты, премии и другие пособия за январь до Нового года. Также некоторым гражданам до конца декабря будут выплачены пенсии за январь. Кроме того, она отметила, что власти российских регионов и работодатели постараются до праздников помочь многодетным семьям и ветеранам, а также выдать детские новогодние подарки.