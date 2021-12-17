«Кубышка сгорит»: чем опасны сбережения «под матрасом»

Опрошенные DEITA.RU специалисты по финансовой грамотности предупредили россиян, предпочитающих хранить рублевые сбережения дома, об угрозе проиграть инфляции. Деньги, которые не приносят доход, во время инфляции быстро «сгорают».

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По словам собеседников портала, с учетом официальных показателей инфляции, которая по отдельным категориям товаров может доходить до 20 процентов, накопления россиян обесцениваются со скоростью до восьми процентов годовых.

Чтобы «кубышка не сгорела», эксперты советуют переправить ее из-под матраса на банковский счет с капитализацией процентов.

Второй способ подходит для случаев, когда накопления большие. Их можно потратить на недвижимость в крупном региональном центре. Кроме того, на рублевые сбережения можно приобрести облигации федерального займа, акции известных компаний или драгоценные металлы.

В Центробанке ранее подсчитали, что треть россиян предпочитает хранить накопления наличными. Эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказывал о двух основных рисках хранения денег дома: это физическая утрата и обесценение.

Русецкий объяснил, что наличность не создает доход, если она не участвует в обороте. В странах с низкой инфляцией это не так заметно, как в России, но даже в случае с наличными долларами отрицательная доходность составляет 1,5-2 процента в год.