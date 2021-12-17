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39 минут назад

Центробанк назвал худшую стратегию для инвестиций

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала худшей стратегией для инвестиций импульсивные финансовые решения, принятые под влиянием чужих советов и чужого примера. Об этом сообщает ТАСС.

Центробанк назвал худшую стратегию для инвестиций
Фото: ReutersReuters

По ее словам, необходимо соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов.

Набиуллина также отметила, что сегодняшнее повышение ключевой ставки сразу на один процентный пункт (до 8,5 процента годовых) делает более привлекательными депозиты, как форму сбережений.

Ранее директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой предположил, что в следующем году ставка может вырасти еще на 1,0-1,5 процентных пункта. По его словам, на это указывают не только инфляционные ожидания, но уровень ставок по депозитам и кредитам, который находится значительно ниже того, что наблюдался в предыдущие периоды повышенного инфляционного давления.

Личный счет,Дмитрий Полевой,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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