Центробанк назвал худшую стратегию для инвестиций

По ее словам, необходимо соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов.

Набиуллина также отметила, что сегодняшнее повышение ключевой ставки сразу на один процентный пункт (до 8,5 процента годовых) делает более привлекательными депозиты, как форму сбережений.

Ранее директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой предположил, что в следующем году ставка может вырасти еще на 1,0-1,5 процентных пункта. По его словам, на это указывают не только инфляционные ожидания, но уровень ставок по депозитам и кредитам, который находится значительно ниже того, что наблюдался в предыдущие периоды повышенного инфляционного давления.