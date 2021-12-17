Россиянам назвали стоимость новогоднего стола

Продукты для новогоднего стола без алкогольных напитков в 2021/2022 году обойдутся в 6286 рублей против 5729 рублей годом ранее, пишут "Известия" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На традиционный новогодний стол подаются овощные и мясные нарезки, салат оливье, «Мимоза» и селедка под шубой, бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины, компот и газированные напитки. Для анализа эксперты взяли средние цены всех ингредиентов для приготовления блюд.

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В этом году товары долгого хранения для праздничного стола россияне начали покупать в первых числах декабря. Так, за первую половину декабря было приобретено в два раза больше красной икры, чем за тот же период год назад. Спрос на икру по сравнению с ноябрем вырос на 32%. В ноябре и декабре спрос на икру у россиян традиционно самый высокий, меньше всего икру покупают в апреле и июне. За один раз, как правило, покупают одну банку деликатеса. Чаще всего этот продукт приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

Продажи мясных деликатесов и паштетов с 10 по 17 декабря выросли на 22% по сравнению с неделей ранее. Их приобретают вдвое чаще, чем икру, — они есть в 10% продуктовых корзин. В регионах их чаще всего покупают жители Красноярска, Краснодара, Екатеринбурга, Волгограда и Тюмени.

Продажи сыра и специй увеличились на 5%, оливок – на 23%, мандаринов — в два раза. Спрос на майонез вырос незначительно — всего на несколько процентов. В среднем пользователи кладут в один онлайн-заказ две упаковки майонеза. Овощные консервы и соления сейчас есть в каждой пятой продуктовой корзине, спрос на них вырос на 3 п.п. за месяц, конфеты — в 16% корзин (рост на 5 п.п.).

«Продажи шампанского месяц к месяцу выросли в шесть раз, вина — в три раза, в одном заказе в среднем две бутылки алкогольных напитков. Их можно заказать онлайн с услугой самовывоза из магазина», — говорится в исследовании.

Кроме того, в декабре на 20% вырос спрос на посуду и бокалы. Вдвое увеличились продажи свечей и украшений для дома, на треть — гирлянд - их продается столько же, сколько искусственных елок. Ели в этом году активнее всего покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе.