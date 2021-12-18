Россиян предупредили о резком подорожании кофе

В России в ближайшее время резко подорожает кофе. Это произойдёт из-за общемирового дефицита зёрен, сообщили «Известия». В магазинах цены на кофе вырастут на 20–30%. При этом максимальный процент роста ожидается у дешёвых сортов — по самым низким позициям цены могут подскочить в среднем на 40%. Аналитики объясняют такой скачок в первую очередь проблемами у основных стран-экспортёров.

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В Бразилии, где выращивают более 30% всего кофе в мире, зафиксировали рекордный неурожай из-за холодов и засухи, в Колумбии часть посевов уничтожили дожди, а в Эфиопии сложилась непростая политическая ситуация. Во всех государствах также возникли трудности с рабочими из-за пандемии коронавируса.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценил, что урожай кофе в Бразилии по итогам 2021 года рухнул на 30–35%.

Ещё одним фактором роста цен эксперты назвали кризис в логистике — топливо дорожает, а транспорта не хватает. В портах недостаёт докеров и грузчиков. Суда долго разгружают товары, от чего возникает эффект «бутылочного горлышка». Усугубил ситуацию инцидент с контейнеровозом Ever Given, который в феврале встал поперёк Суэцкого канала. Авария нарушила расписание поставок во всём мире.

По мнению специалистов, проблемы могут привести и к подорожанию, и к ухудшению качества напитка. Основатель и управляющий компании по обжарке кофе «Торрефакто» Илья Савинов заявил, что из-за подорожания арабики кофейни и другие участники рынка уже сейчас переходят на менее качественные сорта. На фоне дороговизны и проблем с поставками производители могут начать заменять арабику робустой — она дешевле, но не такая вкусная.