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29 минут назад

В России предложили ввести новые выплаты для пенсионеров

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести ежемесячные выплаты «детям войны», которые будут получать российские пенсионеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий предлагает, чтобы выплаты «детям ВОВ» были в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в стране.

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По законопроекту, к категории «детей ВОВ» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. С 2022 года, как ожидается, данная категория соотечественников сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки от государства.

В тот момент, когда готовился документ, выплаты «детям войны» должны были быть свыше 3 тыс. рублей в месяц.

В свою очередь парламента Татарстана занимается доработкой нового проекта. В планах внести его в Государственную думу в феврале будущего года.

Ранее в Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии.

Также в Госдуме предложили ввести ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров.

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