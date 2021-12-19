Пенсионерам напомнили о малоизвестной выплате в 2613 рублей

Многие российские пенсионеры совсем скоро смогут получать новую денежную выплату. Средства им начнут выдавать уже в следующем году. Для этого пожилому человеку придется подать специальное заявление, пишут СМИ.

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«Речь идет о мужчинах 1962 года рождения и женщинах 1967 года рождения. Со следующего года такие граждане получат право на денежную выплату. Однако деньги смогут выдать только тем, у кого сформированы пенсионные накопления», – сообщают в прессе.

Эти граждане в 2022 году достигнут пенсионного возраста по старому образцу, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплата накопительных пенсий не попала под влияние пенсионной реформы.

Для того чтобы узнать размер положенной выплаты, достаточно на сайте госуслуг зайти в личный кабинет. В зависимости от того, где хранятся сбережения человека, нужно подать заявление. Это может быть ПФР, а может и негосударственный пенсионный фонд.

Специалисты отмечают, что средний размер накопительной пенсии в стране составляет 2613 рублей. Средства на такие выплаты уже заложены в бюджет следующего года, передает Primpress.