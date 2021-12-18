Кому из россиян повысят зарплату в 2022 году

Финансисты рассказали, какие категории россиян ждет рост дохода с 1 января 2022 года. Об этом пишет «Московский комсомолец».

С нового года будут повышены на 4% зарплаты российским бюджетникам в определенных сферах: судьям, прокурорам, сотрудникам СК, учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова обратила внимание на нюанс в вопросе о повышении зарплаты указанным группам бюджетников. В частности, конкретный размер повышения их зарплат зависит от размера средней зарплаты в соответствующем регионе. Поэтому зарплаты даже после повышения не будут одинаковыми в разных регионах.

В следующем году на 8,5% вырастет МРОТ - до 13 890 рублей. Соответственно, будут повышены пособия по нетрудоспособности, выплаты семьям с детьми и заработные платы, которые рассчитываются исходя из этого показателя.

Однако главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отмечает, что повышение цен будет еще выше. Поэтому даже при росте МРОТ уровень жизни людей, живущих на эти деньги, будет не повышаться, а все равно снижаться, сказал эксперт.

В 2022 увеличится размер пособия по уходу за первым ребенком, по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода напомнил, что на материнский капитал могут рассчитывать и отцы-одиночки, и опекуны. Если рубль в очередной раз не обвалится, то можно рассчитывать на еще большее повышение материнского капитала.