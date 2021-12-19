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1 час назад

Матерям хотят сохранить пособия на детей при выходе на работу в декрете

Законопроект о сохранении пособий матерям, которые находятся в декрете, но решили выйти на работу, внесён в Госдуму. Этим же документом предлагается установить для женщин, ухаживающими за новорождёнными, неполный рабочий день, сказано в опубликованном в электронной базе данных Госдумы законопроекте.

Декретные выплаты предложили сохранить при выходе на работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй этой статьи, во время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию», — указано в документе.

Авторы законопроекта поясняют, что на практике региональные отделения ФСС лишают женщин такой меры социальной поддержки и возможности получать пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени.

При этом работодателей обвиняют в умышленном злоупотреблении своими правами из-за того, что сокращение рабочего времени признают несущественным правом на получение пособия. Поэтому предлагается внести в Трудовой кодекс норму о продолжительности рабочего времени для сохранения права на получение пособия.

Продолжительность неполного рабочего дня для ухаживающих за детьми матерей предлагается установить не более 50% от нормативной продолжительности рабочего времени.

Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, необходимо наделить трудовым статусом. К нему должны прилагаться зарплата и пенсия, говорится в его письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Личный счет,Иван Сухарев,Татьяна Голикова,Госдума,
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