Россияне массово собрались взять кредиты на празднование Нового года

Каждый десятый россиянин (11%) возьмет кредит в банках и МФО, чтобы отметить Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Работа.ру,

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Больше половины россиян, готовых взять кредит (56%), хочет потратить кредит на подарки, еще 36% на новогодний стол. На путешествие желают взять заем 23% опрошенных. На развлечение - 15%. Еще 8% потратят деньги на зимние виды спорта.

Более трети (38%) хотели бы взять кредит до 50 тысяч рублей, 25% — до 100 тысяч. На заем более 250 тысяч рассчитывают 19% процентов респондентов. Остальные предпочли бы 150-250 тысяч рублей.