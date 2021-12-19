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1 час назад

Россияне массово собрались взять кредиты на празднование Нового года

Каждый десятый россиянин (11%) возьмет кредит в банках и МФО, чтобы отметить Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Работа.ру,

Россияне массово собрались взять кредиты на празднование Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше половины россиян, готовых взять кредит (56%), хочет потратить кредит на подарки, еще 36% на новогодний стол. На путешествие желают взять заем 23% опрошенных. На развлечение - 15%. Еще 8% потратят деньги на зимние виды спорта.

Более трети (38%) хотели бы взять кредит до 50 тысяч рублей, 25% — до 100 тысяч. На заем более 250 тысяч рассчитывают 19% процентов респондентов. Остальные предпочли бы 150-250 тысяч рублей.

Ранее эксперты «Рамблера» составили топ новогодних подарков для коллег.

Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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