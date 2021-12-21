Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действующий с 2014 года мораторий на формирование средств пенсионных накоплений продлевается еще на один, 2024 год, что, по предварительной оценке, позволит в данном году увеличить на 772,9 млрд рублей доходы бюджета Пенсионного фонда РФ по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

Как отмечалось в пояснениях к закону, "объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится". Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов.