Россиянам объявили об изменении пенсионного возраста

В 2022 году продолжится переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, чтобы к 2028 году достичь запланированных величин, сообщает «Российская газета».

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Как заявил изданию заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, в первом полугодии 2022 года на пенсионные выплаты по старости смогут рассчитывать женщины, достигшие 56,5 лет и родившиеся во второй половине 1965 года. Но если у женщины 37 и более лет трудового стажа, то она может выйти на пенсию в 55 лет, как это было ранее, отметил он.

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Мужчинам полагаются пенсионные выплаты по достижении возраста 61,5 лет. Если у мужчины трудовой стаж составляет 42 года, то он имеет право выйти на пенсию в возрасте 60 лет, подчеркнул Соловьев.

При этом отмечается, что для всех категорий граждан немного увеличится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. Также вырастет минимально необходимый для назначения пенсии стаж — с 12 до 13 лет.

Вместе с тем Соловьев напоминает, что некоторым категориям россиян пенсия назначается досрочно. Речь идет о гражданах, которые работали в тяжелых и опасных условиях, а также представителях социально-значимых профессий – педагоги, врачи, водители, спасатели и другие. Также досрочно выйти на пенсию могут те, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, и многодетные матери.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Соответствующие правила ранее утвердил Минтруд. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионер должен будет подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).