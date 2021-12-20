Россиянам объявили об изменении пенсионного возраста

В 2022 году продолжится переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, чтобы к 2028 году достичь запланированных величин, сообщает «Российская газета».
Как заявил изданию заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, в первом полугодии 2022 года на пенсионные выплаты по старости смогут рассчитывать женщины, достигшие 56,5 лет и родившиеся во второй половине 1965 года. Но если у женщины 37 и более лет трудового стажа, то она может выйти на пенсию в 55 лет, как это было ранее, отметил он.
Мужчинам полагаются пенсионные выплаты по достижении возраста 61,5 лет. Если у мужчины трудовой стаж составляет 42 года, то он имеет право выйти на пенсию в возрасте 60 лет, подчеркнул Соловьев.
При этом отмечается, что для всех категорий граждан немного увеличится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. Также вырастет минимально необходимый для назначения пенсии стаж — с 12 до 13 лет.
Вместе с тем Соловьев напоминает, что некоторым категориям россиян пенсия назначается досрочно. Речь идет о гражданах, которые работали в тяжелых и опасных условиях, а также представителях социально-значимых профессий – педагоги, врачи, водители, спасатели и другие. Также досрочно выйти на пенсию могут те, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, и многодетные матери.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Соответствующие правила ранее утвердил Минтруд. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионер должен будет подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).
В 2022 году в России произойдет несколько индексации пенсий. Так, с 1 января на 5,9% проиндексируют все страховые пенсии: пенсии неработающих пенсионеров, по инвалидности и по потере кормильца. Средняя выплата достигнет 17 115 рублей в месяц. На надбавку к пенсии с 1 января могут также рассчитывать неработающие пенсионеры, которые более 30 лет трудились в сельской местности. С 1 апреля на 7,7% проиндексируют социальные пенсии. Средняя сумма превысит 10 тысяч рублей в месяц. 1 октября ожидается индексация пенсий военных и бывших сотрудников силовых структур. Рост составит 4%. С 1 августа 2022 года будет произведен перерасчет для работающих пенсионеров. В рамках перерасчета будет назначена доплата за дополнительно отработанный стаж.