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47 минут назад

Топ-6 способов сэкономить на продуктах перед Новым годом

Для того, чтобы выгодно закупить продукты перед Новым годом, стоит прибрести карту лояльности супермаркета, подключить кэшбэк в банке и отслеживать предложения о скидках. Об этом «ФедералПресс» заявил руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев.

Топ-6 способов сэкономить на продуктах перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, покупателям для экономии стоит купить карту лояльности супермаркета, в котором они чаще всего берут продукты. Также стоит подключить пуш-уведомления и письма с информацией о скидках.

«Для регистрации карты нужен номер телефона. Такая программа хороша для тех, кто боится оставлять магазину свои персональные данные», - пояснил он.

Еще одним способом экономии Андрей Васильев назвал банковские карты с кэшбэком, где можно установить категорию месяца «Супермаркеты».

«Это позволит возвращать от 5 % до 30 % стоимости покупок баллами и тратить их на продукты», - заметил он.

Эксперт также призвал обратить внимание на платные подписки, которые предлагают торговые сети и экосистемы, с их помощью также можно существенно сэкономить.

Можно искать скидки и «по-стариньке», например, в тематических сообществах, Telegram-каналах, а также на сайтах конкретных магазинов, отметил руководитель направления карточных продуктов ЮMoney.

Согласно исследованию онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет», в этом году продукты для новогоднего стола без алкогольных напитков обойдутся в 6286 рублей против 5729 рублей годом ранее. На традиционный новогодний стол подаются овощные и мясные нарезки, салат оливье, «Мимоза» и селедка под шубой, бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины, компот и газированные напитки. Для анализа эксперты взяли средние цены всех ингредиентов для приготовления блюд.

Личный счет,Андрей Васильев,ФедералПресс,
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