Топ-6 способов сэкономить на продуктах перед Новым годом

Для того, чтобы выгодно закупить продукты перед Новым годом, стоит прибрести карту лояльности супермаркета, подключить кэшбэк в банке и отслеживать предложения о скидках. Об этом «ФедералПресс» заявил руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, покупателям для экономии стоит купить карту лояльности супермаркета, в котором они чаще всего берут продукты. Также стоит подключить пуш-уведомления и письма с информацией о скидках.

«Для регистрации карты нужен номер телефона. Такая программа хороша для тех, кто боится оставлять магазину свои персональные данные», - пояснил он.

Еще одним способом экономии Андрей Васильев назвал банковские карты с кэшбэком, где можно установить категорию месяца «Супермаркеты».

«Это позволит возвращать от 5 % до 30 % стоимости покупок баллами и тратить их на продукты», - заметил он.

Эксперт также призвал обратить внимание на платные подписки, которые предлагают торговые сети и экосистемы, с их помощью также можно существенно сэкономить.

Можно искать скидки и «по-стариньке», например, в тематических сообществах, Telegram-каналах, а также на сайтах конкретных магазинов, отметил руководитель направления карточных продуктов ЮMoney.