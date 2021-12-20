Россиянам упростят банковские переводы

В 2022 году банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами могут стать бесплатными для потребителей финуслуг. Об этом пишут «Известия». В Банке России готовят соответствующие предложения по изменению законодательства.

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Это не только защитит права клиентов банков, но и повысит эффективность депозитного канала трансмиссии денежно-кредитной политики, считают в регуляторе. Отмечается, что переводы можно будет осуществлять по разным банковским каналам, в частности, в Системе быстрых платежей (СБП).

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Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комиссии за перевод могут стать барьером для того, чтобы граждане свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

В Центробанке надеются, что предложения по изменению законодательства одобрят и примут в 2022 году. Однако там пояснили, что пока бесплатные переводы не будут распространяться на карточные счета.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева назвала инициативу ЦБ справедливой и своевременной. Однако, по ее мнению, меру нужно распространить на все виды переводов между своими счетами. Лазарева полагает, что такой подход снизил бы долговую нагрузку граждан.

«Потребитель, владеющий лишь одним банковским счетом, — редкое исключение. Получая зарплату, люди распределяют ее часть на обслуживание нескольких кредитов — ипотеки, автокредита, потребительского. Если человек обслуживает несколько обязательств, то на комиссии у него может уходить до 1,5% от ежемесячного дохода. Вроде бы немного, но для большинства россиян это стоимость одного-двух посещений продуктового магазина», — указала Лазарева.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что предложение ЦБ поможет решить сразу несколько важных вопросов. Речь идет о дальнейшей цифровизации расчетов банковской системы и снижении обращения наличных денег. Клиенты же смогут оперативно переводить средства в случае поступления более выгодного предложения по вкладу. Однако Бородулин обратил внимание на определенные риски для банковской системы.

«В частности, обострится конкуренция за клиентов, дополнительное давление будет оказано как на уровень маржи, так и ликвидности, при этом количество клиентов, имеющих счета в двух и более банках, может увеличиться», — подчеркнул эксперт.

Начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов уверен, что благодаря инициативе ЦБ сохранится динамика безналичных переводов и увеличится трансакционная активность пользователей. Однако он считает, что нововведения необходимо обсуждать с крупными игроками на рынке.