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1 час назад

Россиянам упростят переводы между счетами в разных банках

В 2022 году банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами могут стать бесплатными для потребителей финуслуг. Об этом пишут «Известия». В Банке России готовят соответствующие предложения по изменению законодательства.

Россиянам упростят банковские переводы
Фото: ТАССТАСС

Это не только защитит права клиентов банков, но и повысит эффективность депозитного канала трансмиссии денежно-кредитной политики, считают в регуляторе. Отмечается, что переводы можно будет осуществлять по разным банковским каналам, в частности, в Системе быстрых платежей (СБП).

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Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комиссии за перевод могут стать барьером для того, чтобы граждане свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

В Центробанке надеются, что предложения по изменению законодательства одобрят и примут в 2022 году. Однако там пояснили, что пока бесплатные переводы не будут распространяться на карточные счета.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева назвала инициативу ЦБ справедливой и своевременной. Однако, по ее мнению, меру нужно распространить на все виды переводов между своими счетами. Лазарева полагает, что такой подход снизил бы долговую нагрузку граждан.

«Потребитель, владеющий лишь одним банковским счетом, — редкое исключение. Получая зарплату, люди распределяют ее часть на обслуживание нескольких кредитов — ипотеки, автокредита, потребительского. Если человек обслуживает несколько обязательств, то на комиссии у него может уходить до 1,5% от ежемесячного дохода. Вроде бы немного, но для большинства россиян это стоимость одного-двух посещений продуктового магазина», — указала Лазарева.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что предложение ЦБ поможет решить сразу несколько важных вопросов. Речь идет о дальнейшей цифровизации расчетов банковской системы и снижении обращения наличных денег. Клиенты же смогут оперативно переводить средства в случае поступления более выгодного предложения по вкладу. Однако Бородулин обратил внимание на определенные риски для банковской системы.

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«В частности, обострится конкуренция за клиентов, дополнительное давление будет оказано как на уровень маржи, так и ликвидности, при этом количество клиентов, имеющих счета в двух и более банках, может увеличиться», — подчеркнул эксперт.

Начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов уверен, что благодаря инициативе ЦБ сохранится динамика безналичных переводов и увеличится трансакционная активность пользователей. Однако он считает, что нововведения необходимо обсуждать с крупными игроками на рынке.

Ранее сообщалось, что Центробанк установил тарифы для банков за свои услуги по сценариям, которые должны пополнить линейку сервисов Системы быстрых платежей в 2022 году. Благодаря этому банки смогут заранее просчитать бизнес-модели по мере готовности реализовать у себя новые возможности системы. С 1 января 2022 года в СБП будут доступны В2В-операции — переводы между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Банки смогут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления этой опции клиентам. Тарифы по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Банк ВТБ,Центральный банк России,газета "Известия",
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