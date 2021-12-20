Должникам дадут «право на ошибку»

Минэкономразвития для усовершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан готовит поправки в закон о несостоятельности. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. У граждан появится «право на ошибку»: в течение одного месяца можно будет исправить данные в заявлении о признании банкротом во внесудебном порядке.

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Корректировке будет подлежать все, в частности, забытые долги. В течение одного месяца после включения сведений о возбуждении процедуры несостоятельности во внесудебном порядке в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) у гражданина будет возможность один раз уточнить свое заявление в МФЦ, указал замглавы Минэкономразвития. Сейчас такой возможности у заемщиков нет.

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Ранее стало известно, что увеличится требуемый порог долга, при котором заемщик может запустить механизм банкротства без суда, увеличится с 500 тысяч до 1 млн рублей. Основное обязательство, в частности, размер кредита, сохранится на уровне 50–500 тысяч рублей. Будет добавлена только налоговая задолженность в размере до полумиллиона.

По словам Торосова, должник не будет ограничен в возможности скорректировать любые отраженные в первоначальном заявлении сведения, включая список кредиторов с суммами долга.

У кредиторов появятся полномочия через суд потребовать неприменения к должнику правила об освобождении от исполнения обязательств, что позволит им защитить свои права в случае возможных злоупотреблений со стороны граждан, указал замглавы Минэкономразвития. Кроме того, ведомство все еще обсуждает законопроект, который позволит подавать подобные заявления о банкротстве в электронной форме через «Госуслуги».

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, самым спорным, но оправданным моментом, является рост пороговой суммы долга. Социальная направленность процедуры увеличится, а у кредиторов в случае злоупотреблений должника с любым долгом появится возможность отстоять свои права, подчеркнул он.

Опрошенные изданием кредитные организации поддержали нововведения. Однако, по их мнению, предложения нужно доработать. Директор департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Максим Дегтярев заявил, что банк поддерживает разрабатываемые поправки. Он назвал повышение долга до 1 млн разумным шагом. По его мнению, наделение кредиторов правом инициировать переход к регулярной процедуре должно быть безусловным.

Благодаря защитному механизму будет соблюден баланс интересов сторон и сократится количество необоснованно списанных долгов для кредиторов, указал глава департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Однако он считает, что положения нужно конкретизировать. В «Открытии» считают, что инициативу о праве граждан на ошибку нужно доработать, так как самостоятельное изменение первоначальных данных приведет к путанице.

В проекте ОНФ «За права заемщиков» считают, что нововведения не решат главный проблемный вопрос процедуры — доступность. Для подачи заявления на внесудебное банкротство требуется получить постановление об окончании исполнительного производства. Эксперт проекта Михаил Алексеев отметил, что для пристава проще окончить производство по предусмотренному законом основанию, подразумевающему неустановление местонахождения заемщика.