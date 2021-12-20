Переехавшие в Норильск врачи получат единовременную выплату в 1,8 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Врачи, переехавшие для работы в Норильск на севере Красноярского края, будут получать единовременную выплату в размере 1,8 млн рублей. Выплаты предполагаются в рамках соглашения, подписанного между властями региона, Норильска и компании "Норникель", сообщила в понедельник пресс-служба губернатора края.

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Ранее представители общественности Норильска записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили, что в Норильске есть дефицит квалифицированных медицинских кадров и высокотехнологичного оборудования.

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"Нецелевым выпускникам КрасГМУ (Красноярский государственный медицинский университет), а также другим врачам, в том числе приехавшим в северную столицу из другого региона, будут обеспечены единовременные выплаты из краевого бюджета в размере 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении. Студенты, заключившие целевые договоры на обучение в университете, будут получать дополнительные стипендии из краевого бюджета.

В числе краевых мер поддержки - оплата найма жилья трудоустроившимся медикам, ежемесячная выплата в размере 50% минимального оклада в течение 5 лет молодым специалистам, возможность пройти ординатуру по образовательному сертификату. "Подготовка врачей для работы в северных территориях нашего региона, в том числе таком крупном промышленном центре, как Норильск, - это одна из приоритетных задач краевой власти. Программа целевого обучения специалистов, господдержка, которую мы оказываем медикам, содействие компании "Норникель" и администрации Норильска поможет нам создать условия для тех, кто хочет работать и профессионально развиваться в непростых северных условиях", - приводятся в сообщении слова губернатора края Александра Усса.

Роль Норильска

Администрация города обязуется предоставлять жилье медицинским работникам, вновь прибывшим работать в Норильск, возмещать расходы на проезд по маршруту Снежногорск - Норильск - Снежногорск (поселок в 160 км от Норильска - прим. ТАСС). С 1 января 2022 года муниципалитет предоставляет врачам дефицитных специальностей выплату единовременной материальной помощи в размере 2 млн рублей, среднему медицинскому персоналу, приглашенному для работы в поселок Снежногорск, - в размере 1 млн рублей. Также будет проанализирована возможность предоставления ежемесячной социальной выплаты в период обучения ординаторам-целевикам в размере не менее 2 тыс. рублей.

Ранее власти сообщали, что планируют также вести работу среди норильских студентов, обучающихся в Красноярском государственном медицинском университете, чтобы после учебы они приезжали работать в Норильск. Уже заключено соглашение между муниципалитетом, университетом и региональным Минздравом, в рамках которого студенты и ординаторы вуза смогут пройти практику в норильских медицинских учреждениях.

Участие "Норникеля"

Пресс-служба "Норникеля" сообщает, что компания взяла на себя обязательства развивать корпоративную медицину, совершенствовать систему профилактики профессиональных заболеваний своих сотрудников и обеспечивать своевременное прохождение ими всех обязательных медицинских осмотров. Кроме того, рассматривается возможность включения корпоративных медицинских центров компании в систему обязательного медицинского страхования.

Первый корпоративный медицинский центр был открыт в Норильске 16 декабря 2021 г., еще четыре подобных центра планируется запустить в Норильском промышленном районе и в Дудинке в ближайшие годы.

"Своевременная и качественная медицинская помощь - обязательный атрибут современного общества и особая необходимость в условиях Крайнего Севера. Как и во многих других направлениях, самые лучшие плоды приносит взаимодействие усилий государства и крупного бизнеса. "Норникель" развивает собственный проект корпоративной медицины, который, как мы рассчитываем, удачно дополнит государственную систему здравоохранения, позволит повысить доступность качественных медицинских услуг для сотрудников компании и всех норильчан", - цитирует пресс-служба компании старшего вице-президента "Норникеля" Ларису Зелькову.

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