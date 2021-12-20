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51 минуту назад

Назван оптимальный диапазон курса для покупки рублей

Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал желающим выгодно продать валюту следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и геополитическим фоном.

Согласно его прогнозу, до конца 2022 года есть потенциал укрепления рубля. В декабре следующего года доллар может стоить 71 рубль, а ключевая ставка ЦБ может упасть до 6-6,5%.

«ЦБ неоднократно говорил, что экономике нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. Диапазон 72-75 за 1 доллар устраивает и население, и бизнес. Курс 75+ ведет, с одной стороны, к увеличению налогов со стороны экспортеров, с другой стороны - к росту инфляции», — подчеркнул он.

А при укреплении российской валюты на 10% инфляция понижается приблизительно на 0,5% в годовом выражении, указал эксперт. Следовательно, российскому регулятору нет смысла существенно «девальвировать рубль», так как при курсе выше 75-77 рублей за доллар нацвалюта выглядит недооцененной.

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C учетом прогнозируемой ключевой ставки на конец 2022 года (6-6,5%) рынок рублевого долга будет привлекателен нерезидентам для инструмента операции carry trade, что дополнительно поддержит рубль, подчеркнул эксперт.

Кучин предостерег инвесторов от игр с валютой. Эксперт рекомендует не держать в кэше деньги, а инвестировать. Возможности могут открыться в дивидендных акциях и рублевом долге, считает брокер. Если купить рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора, подытожил Кучин.

Ранее главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что курс доллара может упасть до 69–70 рублей в 2022 году. По его мнению, российскую валюту поддержит сочетание прагматичных шагов ЦБ и роста цен на сырье.

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