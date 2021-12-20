Что делать, если нечем платить по кредиту

Долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня. Хотя в целом заемщики справляются со своими кредитными обязательствами, никто не застрахован от ситуаций, когда выплачивать кредит становится невозможно. Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша в беседе с ТАСС рассказал, что делать в таком случае.
По его словам, в первую очередь нужно признать проблему, проанализировать кредиты.
«Самое главное - не прятать голову в песок и начать разговаривать со своими кредиторами. Разговаривать с кредиторами можно по-разному в зависимости от ситуации: у человека несколько кредитов под разные ставки, или одно обязательство-например, ипотека», – рассказал Кваша.
Оптимальный вариант решения проблемы – объединение всех или большинства кредитов в один по максимально низкой ставке. Кваша отметил, что некоторые банки предлагают такой вариант рефинансирования, даже если кредиты в разных организациях. При этом есть условие – клиенты не должны иметь просрочек по текущим обязательствам. Также можно взять один кредит, чтобы погасить все имеющиеся и получить удобный график платежей.
Кваша подчеркнул, что кредитные организации заинтересованы в договоренностях с заемщиками, так как сделка является более выгодной, чем «мертвые долги».
«Несмотря на то, что рефинансирование - это право банка, а не обязанность, в преобладающем большинстве кредитные организации при сообщении заемщика о проблемах предлагают способы справиться с ситуацией», – отметил Кваша.
Также можно подумать о подаче заявления на банкротство. Это нужно сделать, если договориться с банком не удается. Процедура может быть проведена как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от обстоятельств. Однако эксперт подчеркнул, что у банкротства есть много нюансов, которые важно учесть перед подачей заявления, чтобы рассчитать целесообразность процедуры. Так, для лиц, которые признаны банкротами, предусмотрен ряд ограничений, а сам процесс является достаточно сложным и затратным. В частности, суд рассматривает заявления о банкротстве гражданина, если общая сумма задолженности составляет 500 тысяч рублей и выше и имеется просрочка по обязательствам не менее трех месяцев. В случае с внесудебным банкротством гражданам необходимо обратиться в МФЦ. Однако для этого размер долгов не должен превышать 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что, по данным сервиса SuperJob, большинство россиян на новогодние премии планируют погасить кредиты или начать формировать накопления. Так, 20% респондентов хотят погасить кредиты и возвратить долги, 12% — отложить премию на будущие доходы или инвестировать, 11% — потратить на отпуск, еще 11% — потратить на семью, 10% — на подарки.