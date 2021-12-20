Что делать, если нечем платить по кредиту

Долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня. Хотя в целом заемщики справляются со своими кредитными обязательствами, никто не застрахован от ситуаций, когда выплачивать кредит становится невозможно. Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша в беседе с ТАСС рассказал, что делать в таком случае.

По его словам, в первую очередь нужно признать проблему, проанализировать кредиты.

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«Самое главное - не прятать голову в песок и начать разговаривать со своими кредиторами. Разговаривать с кредиторами можно по-разному в зависимости от ситуации: у человека несколько кредитов под разные ставки, или одно обязательство-например, ипотека», – рассказал Кваша.

Оптимальный вариант решения проблемы – объединение всех или большинства кредитов в один по максимально низкой ставке. Кваша отметил, что некоторые банки предлагают такой вариант рефинансирования, даже если кредиты в разных организациях. При этом есть условие – клиенты не должны иметь просрочек по текущим обязательствам. Также можно взять один кредит, чтобы погасить все имеющиеся и получить удобный график платежей.

Кваша подчеркнул, что кредитные организации заинтересованы в договоренностях с заемщиками, так как сделка является более выгодной, чем «мертвые долги».

«Несмотря на то, что рефинансирование - это право банка, а не обязанность, в преобладающем большинстве кредитные организации при сообщении заемщика о проблемах предлагают способы справиться с ситуацией», – отметил Кваша.

Также можно подумать о подаче заявления на банкротство. Это нужно сделать, если договориться с банком не удается. Процедура может быть проведена как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от обстоятельств. Однако эксперт подчеркнул, что у банкротства есть много нюансов, которые важно учесть перед подачей заявления, чтобы рассчитать целесообразность процедуры. Так, для лиц, которые признаны банкротами, предусмотрен ряд ограничений, а сам процесс является достаточно сложным и затратным. В частности, суд рассматривает заявления о банкротстве гражданина, если общая сумма задолженности составляет 500 тысяч рублей и выше и имеется просрочка по обязательствам не менее трех месяцев. В случае с внесудебным банкротством гражданам необходимо обратиться в МФЦ. Однако для этого размер долгов не должен превышать 500 тысяч рублей.