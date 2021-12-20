Россияне пустились в предновогодний онлайн-шопинг

В преддверии новогодних праздников россияне активно тратят деньги на подарки себе и близким, в частности, на гаджеты для дома, наряды, украшения и косметику. В ряде категорий существенно вырос спрос на премиальные товары, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование онлайн-платформы Lamoda и платежного сервиса ЮKassa.

Наибольшим спросом пользуются бытовая техника и электроника. Продажи гаджетов в ноябре-декабре 2021 года выросли в два раза к 2020 году, отметили в ЮKassa. Спрос на одежду и обувь увеличился на 70%, на косметику – на 50%. Ювелирные изделия продемонстрировали наибольший прирост по динамике продаж (+ 17% год к году).

«В этом году самый значительный рост показал средний чек на бытовую технику - на 76%, до 36,7 тысячи рублей. Средняя сумма покупки в категории «Ювелирные украшения» увеличилась почти на 40% и достигла 4881 рубля», – заявил генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.

Косметические наборы являются одним из самых популярных подарком для женщин, свидетельствуют данные Lamoda. Так, спрос на наборы для ванны и душа вырос в 5,6 раза к 2020 году, наборы по уходу за волосами – на 163%, для макияжа глаз – на 97%. Также наблюдается повышенный спрос на парфюмерию и аксессуары.

Для мужчин в бьюти-сегменте стали чаще покупать онлайн туалетную воду. Спрос вырос вдвое год к году. Выросли продажи мужских наборов для ухода за телом и для бритья. Самые популярные аксессуары – обложки для паспорта, браслеты, несессеры, сумки и кошельки.

Данные ЮKassa свидетельствуют о том, что в 2021 году россияне в два раза чаще покупают в категории «Одежда и обувь» премиум-товары – стоимостью от 30 до 80 тысяч рублей. Продажи нарядов стоимостью от 80 до 100 тысяч выросли в 2,6 раза, от 100 до 500 тысяч – втрое.