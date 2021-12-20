ЦБ определился с лимитом на вклады для малоимущих

Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей, заявил в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом сообщает РБК.

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Ранее в регуляторе рассказали, что ставки по спецвкладам для россиян с невысокими доходами будут привязаны либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции. Специальный депозит смогут открывать граждане, информация о которых зафиксирована в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Предполагается, что клиент может иметь лишь один спецвклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что привлекательную доходность по вкладам могли бы обеспечить сами банки — либо из своей прибыли, либо через повышенное отчисление дивидендов.

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Банк России не ограничится только депозитами для малообеспеченных, указал Чистюхин. Он отметил, что в настоящее время в стране разрабатывают ряд мер, которые позволят создать для граждан на финрынке «более справедливую и дружелюбную среду». Речь идет, в том числе, о «коробочном» продукте, или специальном текущем счете, привязанном к карте «Мир».

«В рамках данного продукта предлагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тыс. руб. в месяц, а также защита определенной суммы остатка по таким счетам от безакцептного списания», — подчеркнул Чистюхин.

Еще одной мерой является предоставление постоянных кредитных каникул. Заемщики смогут просить банки или МФО об отсрочках по ссудам. Также в ЦБ хотят обнулить комиссии за переводы со счета на счет самому себе, а также ввести запрет на «уловки» банков при открытии и пополнении вкладов.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых «новых» или «старых» денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг», — подчеркнул Чистюхин.