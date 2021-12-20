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52 минуты назад

Отдых подорожает: россиян предупредили о росте цен в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что путевки в Турцию станут дороже из-за обвала курса лиры. Об этом сообщает ТАСС.

Отдых подорожает: россиян предупредили о росте цен в Турции
Фото: ТАССТАСС

На торгах в понедельник, 20 декабря, турецкая валюта упала до отметки в 17,04 лиры за доллар. По мнению Барзыкина, стоимость туров изменится, но не «сиюминутно», на это потребуется время.

«В перспективе - да, стоимость услуг может подняться, потому что в валюте будет обеспечиваться. Но пока это дает возможность нашим туристам те услуги, товары и прочее более выгодно приобретать», - подчеркнул он.

Барзыкин добавил, что сейчас на турпоток это никак не влияет, так как путевки покупаются за рубли.

В Travelata.ru ранее подсчитали, что средняя стоимость путевки в Турцию на двоих в новогодние праздники выросла на 30 процентов к аналогичному периоду прошлого года - с 69 тыс. до 89,5 тыс. рублей.

Исследование показало, что 83 процента от числа всех бронирований, сделанных россиянами на Новый год, приходятся на зарубежные направления. Самые популярные из них - Египет, Турция, ОАЭ, Куба и Доминикана.

Личный счет,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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