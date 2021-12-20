В Госдуме придумали, как снизить цены на 6%

«Наша фракция внесла проект закона, который запрещает госкомпаниям, госкорпорациям и естественным монополиям производить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. Вот вам борьба с инфляцией. Это 6% ВВП. Представьте, что вы снижаете потери в экономике на 6% ВВП. Вы просто к тем темпам роста, которые есть, добавляете 6%. Это равносильно либо снижению цен на 6%, либо росту экономики на 6%», — сказал Валерий Гартунг.