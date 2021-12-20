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27 минут назад

В Госдуме придумали, как снизить цены в России на 6%

В Госдуму фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла законопроект о госзакупках, который позволит снизить цены в России на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В Госдуме придумали, как снизить цены на 6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша фракция внесла проект закона, который запрещает госкомпаниям, госкорпорациям и естественным монополиям производить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. Вот вам борьба с инфляцией. Это 6% ВВП. Представьте, что вы снижаете потери в экономике на 6% ВВП. Вы просто к тем темпам роста, которые есть, добавляете 6%. Это равносильно либо снижению цен на 6%, либо росту экономики на 6%», — сказал Валерий Гартунг.

Он подчеркнул, что согласен с подсчетами Высшей школы экономики об объеме коррупции, которые оценили в 6,6 трлн рублей.

«Это совпадает с моими оценками потерь денег при закупках у взаимозависимых лиц, которые сейчас проходят через госкорпорации, госкомпании, естественные монополии. Чтобы остановить инфляцию, нужно остановить коррупцию при госзакупках», — подчеркнул депутат.

В исследовании ВШ говорится, что в среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта. Согласно их данным, объем коррупционного рынка в государственных закупках выше, чем затраты консолидированного бюджета на образование или здравоохранение.

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