Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян

Темпы роста потребительского кредитования россиян в ноябре выросли по отношению к октябрю предварительно на 1,6%. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах Центробанка .

Тем не менее, этот показатель все еще соответствует динамике прошлых месяцев.

"Сдерживающее влияние на темпы роста в рознице, в том числе, оказало действие макропруденциальных мер, введенных ранее", - пояснили в регуляторе.

Согласно данным НБКИ, в декабре россияне берут больше всего потребительских кредитов. При этом растет доля молодых заемщиков - в этом году они взяли на 14,1% больше ссуд, чем в прошлом, а объем кредитов старшему населению снизился на 10,6-22,9%.