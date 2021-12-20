Популярной у россиян сладости грозит дефицит

Турецкая национальная валюта лира уже несколько месяцев подряд продолжает стремительное падение. С начала 2021 года она потеряла более половины своей стоимости, а 20 декабря вновь обновила исторический минимум. Этот кризис сказался на многих отраслях, а вскоре может отразиться на одной из самых популярных сладостей, в том числе в России, — ореховой пасте Nutella.
В Турции производят главный ингредиент лакомства — лесные орехи. Об этом сообщила The Wall Street Journal. Турецкие фермеры выращивают 70% всего фундука в мире. Но отрасль сильно пострадала от кризиса. Падение курса лиры сделало слишком дорогими удобрения, семена, пестициды и другие товары из-за рубежа.
Например, цена за тонну удобрений увеличилась в 3 раза. Также у фабрик подскочили расходы на электричество, упаковку и транспортировку. А в ближайшее время им придётся ещё и увеличить зарплату работникам, потому что правительство собирается поднять порог минимальной оплаты труда. В такой ситуации многие производители орехов разоряются, а другие резко уменьшают количество продукции. Всё это грозит нехваткой изделий из фундука по всему миру, что приведёт к взлёту цен на продукцию с этим ингредиентом.
«Мир находится на грани нехватки лесного ореха. Если вы поклонник Nutella, вам лучше запастись ею во время следующего похода за продуктами», — заявил Турган Зюльфикар, нью-йоркский консультант турецких компаний, которые выходят на рынок США.
Итальянская компания Ferrero, которая выпускает Nutella, закупает в Турции почти треть необходимых ей лесных орехов. Так что она станет одной из первых пострадавших от кризиса в ореховом производстве.
Нестабильность курса турецкой валюты возникла ещё в 2020 году, когда экономическая ситуация страны ухудшилась после пандемийных ограничений и резкого оттока туристов. К началу 2021 года курс лиры стал понемногу восстанавливаться на фоне политики, которую проводил ЦБ страны. Чтобы нормализовать ситуацию, регулятор стал активно закупать иностранную валюту. В марте турецкий Центробанк поднял ключевую ставку до 19%, чтобы скорректировать инфляцию. Но президент Турции Реджеп Эрдоган — резкий противник роста процентных ставок. Он уволил главу Центробанка и распорядился начать снижение ключевой ставки.
Эксперт Института востоковедения РАН Александр Васильев считает, что постоянные изменения ключевой ставки и непоследовательность руководства банковской системы дополнительно провоцировали колебания курса валюты, писали «Ведомости».
Трения между Турцией и США и вмешательство в дела Сирии также негативно влияют на её курс. 16 декабря Центробанк Турции снова снизил ключевую ставку — с 15% до 14%. Это мгновенно обвалило валюту. С начала 2021 года стоимость лиры упала с 7,43 до 18,01 за доллар по состоянию на 20 декабря. В ноябре компания Apple даже приостановила продажи в Турции. Зато россияне получили возможность вложиться в недвижимость страны. Из-за падения курса лиры она заметно подешевела.