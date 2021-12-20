Популярной у россиян сладости грозит дефицит

Турецкая национальная валюта лира уже несколько месяцев подряд продолжает стремительное падение. С начала 2021 года она потеряла более половины своей стоимости, а 20 декабря вновь обновила исторический минимум. Этот кризис сказался на многих отраслях, а вскоре может отразиться на одной из самых популярных сладостей, в том числе в России, — ореховой пасте Nutella.

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В Турции производят главный ингредиент лакомства — лесные орехи. Об этом сообщила The Wall Street Journal. Турецкие фермеры выращивают 70% всего фундука в мире. Но отрасль сильно пострадала от кризиса. Падение курса лиры сделало слишком дорогими удобрения, семена, пестициды и другие товары из-за рубежа.

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Например, цена за тонну удобрений увеличилась в 3 раза. Также у фабрик подскочили расходы на электричество, упаковку и транспортировку. А в ближайшее время им придётся ещё и увеличить зарплату работникам, потому что правительство собирается поднять порог минимальной оплаты труда. В такой ситуации многие производители орехов разоряются, а другие резко уменьшают количество продукции. Всё это грозит нехваткой изделий из фундука по всему миру, что приведёт к взлёту цен на продукцию с этим ингредиентом.

«Мир находится на грани нехватки лесного ореха. Если вы поклонник Nutella, вам лучше запастись ею во время следующего похода за продуктами», — заявил Турган Зюльфикар, нью-йоркский консультант турецких компаний, которые выходят на рынок США.

Итальянская компания Ferrero, которая выпускает Nutella, закупает в Турции почти треть необходимых ей лесных орехов. Так что она станет одной из первых пострадавших от кризиса в ореховом производстве.

Обвал лиры

Нестабильность курса турецкой валюты возникла ещё в 2020 году, когда экономическая ситуация страны ухудшилась после пандемийных ограничений и резкого оттока туристов. К началу 2021 года курс лиры стал понемногу восстанавливаться на фоне политики, которую проводил ЦБ страны. Чтобы нормализовать ситуацию, регулятор стал активно закупать иностранную валюту. В марте турецкий Центробанк поднял ключевую ставку до 19%, чтобы скорректировать инфляцию. Но президент Турции Реджеп Эрдоган — резкий противник роста процентных ставок. Он уволил главу Центробанка и распорядился начать снижение ключевой ставки.

Эксперт Института востоковедения РАН Александр Васильев считает, что постоянные изменения ключевой ставки и непоследовательность руководства банковской системы дополнительно провоцировали колебания курса валюты, писали «Ведомости».