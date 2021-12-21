По 10 тысяч на каждого: кто может получить новые выплаты

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в Госдуму законопроект о базовом доходе, вводящий ежемесячную выплату в 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, в которой есть дети до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Законопроект предлагает ввести базовый доход для семей с детьми уже с 1 января 2022 года. Предполагается, что родители будут получать выплату до момента исполнения 18 лет младшему из детей.

Авторы документа предлагают ежегодно поднимать выплату на индекс роста потребительских цен.

По словам депутатов, если законопроект будет принят, его действие распространится на 60 миллионов человек. Общий объем максимально возможных расходов на базовые выплаты они оценили в 7,2 млрд рублей в год.

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) ранее предложил наделить многодетных родителей трудовым статусом и назначать им зарплату от государства. Он отмечал, что многие россияне не трудоустроены официально, но каждый день ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей, отдавая это трудовой деятельности все свое время и силы.

Однако у них нет социальных гарантий, как у россиян с трудовыми договорами (к примеру, формирования и отчисления пенсионных накоплений и трудового стажа).