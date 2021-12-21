Новая мишень: мошенники начали охоту на предпенсионеров

Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников госорганов, начали звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этой схеме «Известиям» рассказали в ВТБ.

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Злоумышленники в ходе разговора пытаются войти в доверие граждан, просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств и продиктовать код из СМС-сообщения. Получив эти данные, мошенники могут похитить деньги. Такую схему фиксировали в Газпромбанке, о ней знают в Почта Банке и «Зените».

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«В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок», — рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Получив все реквизиты карты, включая CVC-код, мошенники могут воспользуются этими данными для оплаты покупок в интернете с чужого «пластика», отметили Газпромбанке. Старшее поколение является одной из самых уязвимых и легких мишеней, заявил директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Он отметил, что для этой категории граждан уловки придумать легче всего.

Активизация мошенников связана с финансовыми надбавками и индексациями, которые обычно анонсируются государством перед Новым годом, пояснили в банке «Зенит». Управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов отметил традиционное принятие законопроектов в конце года, направленных на повышение уровня доходов населения. В этой связи сообщения об индексации пособий или выплате дополнительных сумм не вызывают опасений у граждан, отметил он.

«В преддверии Нового года, как правило, проводится довольно много различных розыгрышей и лотерей. В этот период граждане особо доверчиво относятся к таким мероприятиям, оставляют контактные номера телефонов для участия в розыгрышах, поэтому становятся более легкой мишенью для социальной инженерии, чем в иные периоды», — указал Дарданов.

В Центробанке сообщили, что фейковые выплаты гражданам предпенсионного возраста за рабочий стаж действительно являются одним из сценариев, который используют мошенники. Там россиянам советуют не сообщать по телефону или через иные каналы связи (интернет, электронную почту) свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова посторонним лицам. Нельзя этого делать вне зависимости от того, кем эти люди представляются, подчеркнули в ЦБ.

В Росбанке россиянам рекомендуют не открывать подозрительные электронные письма или СМС на телефоне с вложенными ссылками, а также вводить реквизиты карты на сомнительных ресурсах.