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14 минут назад

Какие пособия можно будет получать в 2022 году

В 2022 году пособия для семей с детьми проиндексируют. Речь идет как о региональных, так и федеральных выплатах, пишут «Известия».

Какие пособия можно будет получать в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Челябинской области были одобрены новые выплаты для семей с детьми: ежемесячное пособие при рождении или усыновлении второго ребенка до года составит 6222 рубля. Малоимущие семьи смогут его получить уже с 1 января 2022 года.

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В Ростовской области были проиндексированы социальные выплаты и материальная помощь детям-сиротам и многодетным семьям. Повысится и ежемесячная выплата на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, а также переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. Нововведения затронут и сирот, достигших совершеннолетия и при этом продолжающих обучение в общеобразовательных организациях. Каждую выплату повысят на предполагаемый уровень инфляции в новом году. Так, с 1 января 2022 года ее размер составит 11 396 рублей.

В 2022 году материнский капитал на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго — более 665 тысяч рублей. Во многих регионах увеличатся суммы регионального материнского капитала. В 2022 году в Хабаровском крае проиндексируют на 4% выплаты при рождении третьего и последующих детей. Региональный материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, повысится с 208 тысяч рублей до 216 320 рублей, а на детей, рожденных после этого дня, — с 260 тысяч рублей до 270,4 тысяч рублей. При частичном использовании средств семьей остаток увеличат на 4%.

Также у родителей будет возможность оформить пособие на ребенка, которому еще не исполнилось полтора года. Оформление выплат будет доступно только тому родителю, который ухаживает за ребенком в данный период, а потому не может работать. Размер выплат составляет 40% от зарплаты за последние два года. Минимальная сумма ежемесячной выплаты с 1 февраля 2022 года составит 7493 рубля.

Также россиянам полагается ежемесячное пособие на детей до 3 лет. Однако его могут предоставить только семьям с низким доходом. В 2022 году оно также будет проиндексировано.

Напомним, что в 2020 году в России начали выплачивать пособие семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. В апреле 2021 года власти изменили правила его назначения и размер выплаты. В стране начал действовать принцип дифференциального дохода, появились комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода». Сумма выплаты равна половине детского прожиточного минимума. В среднем по России в 2022 году он составит чуть более 6 тысяч рублей. Если такая поддержка не позволит семье достигнуть прожиточного минимума, то его повысят на четверть, примерно до 9 тысяч рублей. Если и этого будет недостаточно, семье предоставят все 100% детского прожиточного минимума, что составит около 12 тысяч рублей.

Отдельные меры поддержки окажут неполным семьям. Согласно распоряжению, подписанному в декабре премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, свыше 13,8 млрд рублей дополнительно направят в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в неполных семьях. Размер пособия соответствует половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тысяч рублей в месяц.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в Госдуму законопроект о базовом доходе, предполагающий введение ежемесячной выплаты в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, в которой есть дети до 18 лет. Законопроект предлагает ввести базовый доход для семей с детьми уже с 1 января 2022 года. Предполагается, что родители будут получать выплату до момента исполнения 18 лет младшему из детей. Авторы документа предлагают ежегодно поднимать выплату на индекс роста потребительских цен.

Личный счет,Михаил Мишустин,Справедливая Россия,Госдума,газета "Известия",
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