Какие пособия можно будет получать в 2022 году

В 2022 году пособия для семей с детьми проиндексируют. Речь идет как о региональных, так и федеральных выплатах, пишут «Известия».

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В Челябинской области были одобрены новые выплаты для семей с детьми: ежемесячное пособие при рождении или усыновлении второго ребенка до года составит 6222 рубля. Малоимущие семьи смогут его получить уже с 1 января 2022 года.

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В Ростовской области были проиндексированы социальные выплаты и материальная помощь детям-сиротам и многодетным семьям. Повысится и ежемесячная выплата на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, а также переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. Нововведения затронут и сирот, достигших совершеннолетия и при этом продолжающих обучение в общеобразовательных организациях. Каждую выплату повысят на предполагаемый уровень инфляции в новом году. Так, с 1 января 2022 года ее размер составит 11 396 рублей.

В 2022 году материнский капитал на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго — более 665 тысяч рублей. Во многих регионах увеличатся суммы регионального материнского капитала. В 2022 году в Хабаровском крае проиндексируют на 4% выплаты при рождении третьего и последующих детей. Региональный материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, повысится с 208 тысяч рублей до 216 320 рублей, а на детей, рожденных после этого дня, — с 260 тысяч рублей до 270,4 тысяч рублей. При частичном использовании средств семьей остаток увеличат на 4%.

Также у родителей будет возможность оформить пособие на ребенка, которому еще не исполнилось полтора года. Оформление выплат будет доступно только тому родителю, который ухаживает за ребенком в данный период, а потому не может работать. Размер выплат составляет 40% от зарплаты за последние два года. Минимальная сумма ежемесячной выплаты с 1 февраля 2022 года составит 7493 рубля.

Также россиянам полагается ежемесячное пособие на детей до 3 лет. Однако его могут предоставить только семьям с низким доходом. В 2022 году оно также будет проиндексировано.

Напомним, что в 2020 году в России начали выплачивать пособие семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. В апреле 2021 года власти изменили правила его назначения и размер выплаты. В стране начал действовать принцип дифференциального дохода, появились комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода». Сумма выплаты равна половине детского прожиточного минимума. В среднем по России в 2022 году он составит чуть более 6 тысяч рублей. Если такая поддержка не позволит семье достигнуть прожиточного минимума, то его повысят на четверть, примерно до 9 тысяч рублей. Если и этого будет недостаточно, семье предоставят все 100% детского прожиточного минимума, что составит около 12 тысяч рублей.

Отдельные меры поддержки окажут неполным семьям. Согласно распоряжению, подписанному в декабре премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, свыше 13,8 млрд рублей дополнительно направят в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в неполных семьях. Размер пособия соответствует половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тысяч рублей в месяц.