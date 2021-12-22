Пенсионерам РФ рассказали о подробностях «13-й пенсии», приуроченной к Новому году. Законопроект о подобной ежегодной выплате направили на рассмотрение. Закон пока не принят. Однако дополнительную пенсию в декабре получат некоторые пенсионеры. На нее могут полагаться граждане, которые обычно получают пенсию с 1 по 9 число месяца. Пенсия придет за январь.
Авторы закона о «13-й пенсии» объясняют ее введение высоким уровнем инфляции, а также необходимостью поддержать пенсионеров как уязвимую категорию населения.
Если закон все же примут, то в следующем году за его реализацию придется заплатить 786,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал портал «Сиб.фм».