Пенсионерам РФ рассказали о подробностях «13-й пенсии», приуроченной к Новому году. Законопроект о подобной ежегодной выплате направили на рассмотрение. Закон пока не принят. Однако дополнительную пенсию в декабре получат некоторые пенсионеры. На нее могут полагаться граждане, которые обычно получают пенсию с 1 по 9 число месяца. Пенсия придет за январь.