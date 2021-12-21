Россиянам рассказали об уловке мошенников перед Новым годом

Перед Новым годом мошенники стали отправлять россиянам письма с очень щедрыми и заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов. Однако в них содержатся фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы ОНФ «Мошеловка».

«Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», - сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Так, с середины декабря «Мошеловка» получила несколько сотен сообщений с жалобами на такие рассылки. Отмечается, что письма очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. В них предлагается купить дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а сроки проведения акции могут составлять от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.

Перейдя по ссылке, человек окажется на странице, где доступно лишь оформление покупки. Если перейти в другие разделы сайта, то система выдаст ошибку. Часто адреса ссылок не содержат названия бренда или продавца.

Лазарева рекомендует перед совершением покупки уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий. Она также отметила, что бдительными нужно быть и тем, кто хочет купить подарки для близких на маркетплейсах или сервисах онлайн-объявлений, где тоже можно столкнуться с мошенничеством.