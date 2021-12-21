График выплат пенсий и пособий за январь изменится

В России в связи с длинными новогодними каникулами график выплаты пенсий и пособий изменится. Об этом напоминает «Российская газета».
В частности, в отделении Пенсионного фонда России по Хакасии отметили, что изменятся даты выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также ежемесячных пособий одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Обычно данным категориям граждан направляют выплаты 3-го числа каждого месяца, однако в январе этот день выпадает на праздник, поэтому пособия будут зачислены на банковские счета досрочно — 29 декабря 2021 года.
В Воронежской области пособия за январь 2022 года перечислят 29 и 30 декабря. В Омской области скорректируют график доставки пенсий через отделения Почты России – она начнется с 3 января. Пенсию за 7 января (праздничный в 2022 году) доставят 5 или 6 января. С 8 января прежний режим возобновится. Через банки в этом регионе выплаты будут производиться в обычном порядке — не позднее 9, 16 и 21 января.
В ведущих банках изданию сообщили, что в большинстве случаев средства на выплату январских пенсий ПФР перечисляют в кредитные организации в конце декабря. Сразу после этого банки начинают зачислять все поступившие средства на счета граждан. Позже установленной ПФР даты пенсии и другие социальные выплаты от государства выплачены быть не могут.
Ранее издание сообщало, что в 2022 году продолжится переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, чтобы к 2028 году достичь запланированных величин. Как заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, в первом полугодии 2022 года пенсионные выплаты по старости смогут получить женщины, достигшие 56,5 лет и родившиеся во второй половине 1965 года. Но если у женщины 37 и более лет трудового стажа, то она может выйти на пенсию в 55 лет, как это было ранее, отметил он. Мужчинам полагаются пенсионные выплаты по достижении возраста 61,5 лет. Если его трудовой стаж составляет 42 года, то он имеет право выйти на пенсию в возрасте 60 лет.