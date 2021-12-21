График выплат пенсий и пособий за январь изменится

В России в связи с длинными новогодними каникулами график выплаты пенсий и пособий изменится. Об этом напоминает «Российская газета».

В частности, в отделении Пенсионного фонда России по Хакасии отметили, что изменятся даты выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также ежемесячных пособий одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Обычно данным категориям граждан направляют выплаты 3-го числа каждого месяца, однако в январе этот день выпадает на праздник, поэтому пособия будут зачислены на банковские счета досрочно — 29 декабря 2021 года.

В Воронежской области пособия за январь 2022 года перечислят 29 и 30 декабря. В Омской области скорректируют график доставки пенсий через отделения Почты России – она начнется с 3 января. Пенсию за 7 января (праздничный в 2022 году) доставят 5 или 6 января. С 8 января прежний режим возобновится. Через банки в этом регионе выплаты будут производиться в обычном порядке — не позднее 9, 16 и 21 января.

В ведущих банках изданию сообщили, что в большинстве случаев средства на выплату январских пенсий ПФР перечисляют в кредитные организации в конце декабря. Сразу после этого банки начинают зачислять все поступившие средства на счета граждан. Позже установленной ПФР даты пенсии и другие социальные выплаты от государства выплачены быть не могут.