Россияне активно выкупают путевки на зарубежные курорты

Российские туроператоры отметили стремительный рост спроса на туры за границу на новогодние праздники. Среди наиболее популярных направлений названы Египет и Турция, об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли.

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"Стремительный рост спроса на туры на новогодние праздники начался с 5 декабря и продолжается до сих пор. За минувшую неделю объем продаж туров в новогодние даты вырос на 66%", — заявили в пресс-службе сервиса путешествий Level.Travel, уточнив, что в это числе включены и внутренние направления.

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В свою очередь в "Интуристе" добавили, что продажи увеличивались более чем на 30% от недели к неделе.

"Это связано с короткой глубиной бронирования, которая наблюдается весь этот год. Туристы, что называется, "созрели" и бронируют все доступные направления, где еще есть места на рейсы и в отелях", — пояснили в компании.

В Level.Travel также указали, что несмотря на рост спроса, средние расценки на туры в новогодний период, наоборот, плавно снижается.

"Если месяц назад туристы приобретали туры в среднем за 188 тысяч рублей, то сейчас этот показатель — 139 тысяч", — подчеркнули в сервисе.

Там объяснили, что данная динамика является результатом не снижением цен на отдых, а сокращением предложения — все лучшие варианты по оптимальным ценам были забронированы еще в конце ноября и сейчас распродаются остатки.

В "Интуристе" сообщили, что на данный момент труднее всего найти места с новогодними заездами, зато после новогодней ночи места есть практически на всех направлениях.

"В данный момент уже почти закончились места с вылетами на чартерных рейсах в турецкую Анталью и Египет, но есть места с вылетами на регулярных рейсах", — обратил внимание туроператор.

При этом, отмечается, что самое популярное новогоднее направление в этом году — Египет. Его доля в продажах на востребованные зимние даты составляет порядка 50%. Второе место по уровню спроса на новогодние заезды занимает Турция с долей заявок более 20%.

"Падение курса турецкой лиры не отразилось на стоимости турпакетов, однако многие отели предоставляют привлекательные скидки на проживание, поэтому найти предложения по выгодным ценам еще можно. Тем не менее, популярные отели на всех направлениях уже активно уходят на стоп, и затягивать с бронированием отдыха тем, кто планирует устроить себе отпуск на зимних каникулах, не стоит", — рассказали в пресс-службе Tez Tour.